大法官同意權投票　藍委抗議退場拒投

藍委高舉“拒絕背書”、“大法官綠化、司改大笑話”、“大法官全家都是小英家”等標語。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天上午進行大法官被提名人的同意權投票，中國國民黨“立委”在投票一開始就在議場外舉標語表達“拒絕背書”，記者會後國民黨“立委”也離場，並未進到議場內投票。



蔡英文提名“司法院”秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽及台大法律系教授謝銘洋出任大法官，“立法院”臨時會上午9點開始進行人事同意權投票，投票預計在10點半結束，之後將進行開票。



國民黨在“立院”黨團總召曾銘宗帶領下，將近20位“立委”在議場外高舉“拒絕背書”、“大法官綠化、司改大笑話”、“大法官全家都是小英家”等標語。



曾銘宗痛批，經過2天審議，國民黨“立法院”黨團認為蔡英文提名的人選擁有強烈的意識形態，根本是在“綠化”大法官，他強烈懷疑人事案通過之後，這些人沒有辦法獨立行使職權，無法作為“憲法”最後的守護者，因此國民黨團將不進議場、拒絕投票。



國民黨“立法院”黨團書記長吳志揚表示，國民黨團拒絕為本次大法官人事案背書，他並質疑蔡政府人事案荒腔走板，用人特色就是以政黨傾向為唯一依據，已讓“中選會”等獨立機關一一淪陷。



國民黨“立委”陳宜民則說，大法官總共有15人，蔡英文先前已提名7名，現在又提名4名，已經超過3分之2，呼籲蔡英文有所節制，不應該再提名大法官，就像美國前任“總統”奧巴馬在任期最後提名大法官，最後也是胎死腹中。