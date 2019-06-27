嚴行：反思埃塞俄比亞門格斯圖的統治

中評社北京6月27日電（作者 嚴行）1974年埃塞俄比亞的末代皇帝海爾·塞拉西一世被政變推翻，所羅門封建王朝宣告終結。進入門格斯圖治下的埃塞俄比亞“社會主義”新時代，人民並沒有從此站起來，天災加人禍，門格斯圖僅用十幾年的時間就把美麗富饒的埃塞俄比亞折騰成人間地獄。2008年他被缺席審判，判處死刑。



門格斯圖出生於1941年5月27日，父親是一個貴族的奴隸，母親則是私生女。他從小就有強烈的無產階級認同感和遠大革命理想，1959年他上學後接觸到馬列主義、毛澤東思想，想通過革命改變自己命運。他到霍列塔軍事學院學習軍事知識，軍校畢業後就一直在部隊服役。由於他的膚色比一般的埃塞俄比亞人黑，在部隊經常受到嘲笑。他也為自己的出身低微而感到自卑，性格由此變得古怪。1972至1974年他被派到美國馬里蘭州軍事基地學習軍事，但他在美國期間經常因為自己是出身卑微的黑人而受到歧視，他也親身感受到資本主義社會階級剝削的罪惡本質，在他身上已深深地埋下了仇恨美國帝國主義的種子。他學成回國後在皇家衛隊任炮兵上校，曾發誓:“在這個國家，一些貴族按照把黑皮膚、厚嘴唇、蜷曲頭髮的人說成是奴隸……現在，我讓每個人都清楚，我很快就要把這些無知的人打倒，讓他們粉身碎骨！”



1974年9月，臨時軍事行政委員會發動推翻皇帝的政變，阿曼·米卡艾爾·安多姆任主席兼總統，門格斯圖任副主席。兩個月後阿曼主席被人用炸彈炸死，塔法裡·本提接任主席兼總統，門格斯圖依然任副主席。由於此時皇帝還被軟禁在皇宮內，社會上有一股復辟帝制的思潮，門格斯圖覺得留著皇帝必是個後患。1975年8月27日晚上，他和幾個親信用枕頭把被囚禁在宮中的海爾·塞拉西一世皇帝悶死。為什麼不直接開槍？因為他相信皇帝是神，刀槍不入！弄死皇帝後，門格斯圖當即摘下了皇帝右手上所羅門王傳下的戒指戴到了自己手上。他以為，有了這枚“指環王”就可以擁有至高無上的權力，此時，他已經把自己當“皇帝”了。



1977年2月3日，在臨時軍事行政委員會一次常務委員會會議上，門格斯圖與親美的塔法裡·本提主席發生激烈衝突，就當場下令開槍將會議室內的本提主席和其他另外7名委員一併殺害，自己則擔任軍事委員會主席和總統。從此，他開始全面掌權執政，提出“埃塞俄比亞優先”的口號，並走“一邊倒”的親蘇路線，建設“科學社會主義”國家。蘇聯也接受了他的“投名狀”，由之前全力支持索馬里對抗埃塞俄比亞轉而全面支援埃塞俄比亞對抗索馬里，不僅提供近2億美元的經濟援助，還運送去大批武器裝備，同時還把在索馬里指揮對埃塞俄比亞作戰的蘇聯專家直接調到埃塞俄比亞參加對索馬里的作戰。與此同時，古巴也派出1700多名武裝人員直接參加反索馬里的戰鬥。由於蘇聯專家對索馬里的軍事能力和軍事部署太熟悉了，在蘇古的幫助下，索馬里人很快就被打敗，解放了歐加登地區，收復了失地，平息了南部的戰亂。隨後部隊又轉戰東北地區的厄立特里亞省，鎮壓那裡的獨立解放運動。1979年成立“勞動人民黨組織委員會”，成立工人黨（共產黨）推行一黨制，宣佈國家進入“社會主義社會”，解散舊工會，建立全埃工會和全埃農民協會，工商業國有化，金融財政機構也都全面國有化，沒收一切外國的投資和資本，廢除土地私有制，實行土地改革，所有土地歸國家所有，組織農業生產合作社和國營農場，推行“村落化”計劃，並讓150萬人從北方乾旱地區移民到南方經濟發達地區，以促進農業集體化和現代化，推進社會主義建設。

