中國代表團新聞中心啟用 習近平回信受關注

中國代表團新聞中心會場。（中評社 林艶攝） 中評社大阪6月28日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平6月27日率中國代表團赴日本大阪出席G20領導人第十四次峰會，為此次大會特別設立的中國代表團新聞中心昨天上午也正式啟用。中國代表團新聞中心位於日本大阪市Breeze Plaza 8層，距離大會新聞中心約一個小時的車程，中評社記者昨天一早抵達中國代表團新聞中心看到，已有不少關注中國的日本媒體記者在此等候相關吹風活動。



中評社記者看到，中國代表團新聞中心設置了一個發布廳，藍色背景板上寫著“中國代表團新聞中心”，兩側擺放著兩把中國國旗，發布廳現場擺放了50幾張椅子。據介紹，中方有關此次峰會的相關吹風會都將會在此發布廳舉行。由於場地有限，屆時現場座位也將遵循先到先得的原則。



在發布廳的一側擺放了一張資料台，上面擺有《中國軍隊與國防建設》、《砥礪奮進的五年》、《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》等宣傳資料以及中國代表團新聞中心紀念筆記本等。此外，中國代表團新聞中心還為媒體記者們準備了無線WiFi供發稿作業。



發布廳裡還有一處值得注意的地方，即在發布廳進門位置的白板信息公開欄，上面展示了習近平給“熊貓杯”征文大賽獲獎的日本青年複信內容。6月26日，在中國國家主席習近平即將赴日本出席二十國集團領導人大阪峰會之際，在“熊貓杯”全日本青年征文大賽中獲獎的日本青年中島大地致信習近平主席，表達了對習近平主席的問候和祝福以及他從事中日友好事業的良好意願。習近平主席給中島回信，寄望兩國青年為開創兩國關係美好明天作出積極貢獻。



習近平在信中說，你的來信收到了。得知你長期學習中文並研究中國文學，通過積極參加征文比賽和訪華交流活動，增加了對中國的認識、加深了同中國朋友的感情，我感到很高興。



習近平在信中說，中日是一衣帶水的近鄰，兩國友好的根基在民間，兩國人民友好的未來寄望於青年一代。希望中日兩國青年加強交流互鑒、增進相互理解、發展長久友誼，為開創兩國關係更加美好的明天作出積極貢獻。希望你更加積極地參與中日友好事業。



中島大地在大學時代學習中文，研究中國文學，曾經多次參加和中國有關的征文比賽並訪問中國。

