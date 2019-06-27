陳德銘受聘清華大學教授、台灣研究院院長

（來源：網絡） 中評社北京6月27日電／6月21日，陳德銘博士清華大學教授、台灣研究院院長聘任儀式在工字廳東廳舉行，清華大學校長邱勇出席並向陳德銘頒發聘書。校長助理、校文科工作領導小組副組長彭剛，公共管理學院院長江小涓等出席聘任儀式。



邱勇首先代表清華大學感謝陳德銘一直以來對學校的大力支持。他說，陳德銘教授曾長期在國家有關部門和地方擔任領導職務，具有豐富的管理和實踐經驗，特別是在擔任海協會會長期間，為促進兩岸經貿交流做了大量工作，在海峽兩岸享有很高的聲望。邱勇表示，陳德銘教授來到清華工作，不僅是對清華大學的肯定，也對學校建設世界一流大學有著重要的促進作用，學校會全力支持陳德銘教授在清華大學開展各項工作，更好地服務新時代黨和國家的重大戰略需求。



陳德銘感謝清華大學對他本人的信任，並表示，清華不僅具有完善的學科體系，更有一流的人才隊伍，這些都為台灣研究院建設具有中國特色的新型智庫提供了堅實基礎。希望能夠依托清華大學交叉學科的優勢，整合校內外人才資源，進一步提升台灣研究院科研能力和水平，積極為國家建言獻策，為清華大學建設世界一流大學貢獻綿薄之力。



江小涓表示，作為台灣研究院在學校的依托學院，公管學院將為台灣研究院在開展教學、科研和人才培養等方面提供全方位的支持和服務。



清華大學智庫中心、人事處、文科處、科研院、公管學院、台灣研究院等相關部門和院系負責人參加聘任儀式。

清華大學台灣研究院旨在發揮清華大學綜合性大學的學科優勢，以區域經濟學、政治經濟學、管理學和產業經濟學等學科為依托，重點研究兩岸經濟關係、兩岸關係、台灣政治、經濟、社會等問題，努力建設成為具有重要學術影響力、政策影響力、社會影響力和國際影響力的中國特色新型智庫；在規範化、制度化、科學化運行體制的基礎上，積極推進與島內學術界、企業界、文化界和廣大民眾的交流與合作，促進學術研究、產業合作和企業發展，增進兩岸人民之間的相互了解，為兩岸關係的和平發展貢獻力量。

陳德銘簡歷：

