e租寶案集資參與人信息核實登記啟動

（來源：東北網） 中評社北京6月27日電／2019年6月26日，北京市第一中級人民法院發布“e租寶”案北京市集資參與人信息核實登記通告，北京市將於2019年7月2日至2019年8月30日每周一至周六上午9：00－11：30、下午13：30－17：00，對“e租寶”和“芝麻金融”網絡平台集資的戶籍在北京或經常在北京居住的受損集資參與人進行信息核實登記。



根據通告，北京市設置了67個核實登記地點，具有北京市戶籍或居住證明的集資參與人於2019年6月28日10時起，可通過微信掃描二維碼的方式預約核實登記地點和時間。集資參與人應提前將其身份證件、聯繫方式、本人名下的收款賬戶信息、充值及提現金額等信息準備好，核實登記工作人員將逐項對上述信息進行核實、采集、登記。



“e租寶”案的北京市域內的集資參與人可及時關注北京市第一中級人民法院發布的公告及通告，按照要求前往相應的核實點參加信息核實，以維護自身合法權益。此次核實登記的結果將作為案款發還的數據基礎，未進行核實登記的，將以司法審計結果確定受損金額，由此產生的不利後果，由集資參與人自行承擔。



通告具體內容請關注：北京市第一中級人民法院官方網站、官方微博或微信公眾號。



（來源：北京青年報）