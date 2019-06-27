雲南整治利用名貴特產謀取私利問題

中評社北京6月27日電／“2013年至2015年，省扶貧辦從省財政增撥的300萬元掛鈎扶貧工作經費中，分11批購買價值235.31萬元的蟲草、三七、茶葉、香煙等用於贈送相關單位。2019年2月，時任省扶貧辦黨組書記、主任李新平，時任省扶貧辦黨組副書記、副主任吳遂，時任省扶貧辦黨組成員、紀檢組長胡國雲受到黨內嚴重警告處分……”近日，雲南省紀委監委通報了4起集中開展領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題專項整治查處的典型問題，持續釋放執紀必嚴的強烈信號。



“名貴特產類特殊資源”雖然披著“土特產”的外衣，卻不折不扣有著高價值。去年以來，雲南省紀檢監察機關在全省開展了領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題專項整治，對以名貴特產類特殊資源偽裝成新樣式的各種“四風”頑疾，保持“零容忍”“露頭就打”的高壓態勢，嚴防名貴特產類特殊資源成為年節腐敗、隱性腐敗等腐敗交易的“潤滑劑”。



雲南省紀委監委制定《集中開展領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題專項整治工作方案》，明確了對違規公款購買、違規收送、違規占用、違規插手干預或參與經營，特別是利用雲南高檔普洱茶、珠寶玉石、名貴木材等名貴特產類特殊資源謀取私利問題等專項整治的5項重點內容。明確了學習傳達、研究部署，自查自糾、立行立改，重點檢查、分類處理，總結提高、建章立制4個階段專項整治的具體工作內容。



此次專項整治充分結合省情實際，立足雲南地域特點，在調查摸底的基礎上，提出了雲南省整治名貴特產類特殊資源的種類清單。專項整治還與嚴查定制贈送收受高檔酒茶及其他特殊定製品問題緊密結合，作為日常監督、節點監督、巡視巡察和監督檢查的重要內容。雲南省委第七輪巡視將領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題納入巡視監督範圍。



此外，省紀委監委組成26個督導組，對全省16個州（市）和142個省級部門（單位）民主生活會進行督導。要求黨員領導幹部對組織約談、函詢問題，管轄範圍內有名貴特產類特殊資源的是否存在以權謀私、利益輸送等如實作出報告說明，受到問責的要作出深刻檢查。

