郭台銘執意選到底？沈智慧籲黨中央快處理

藍委沈智慧。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）中國國民黨中央日前要求黨內2020初選參選人簽署公約，引發前鴻海董事長郭台銘不滿，不僅拒絕簽署，還勸所有人都別簽。近日有媒體報道，郭台銘已經考慮，即便無法在初選中出線代表國民黨參選2020，也將繼續參選到底。



國民黨中常委、“立委”沈智慧智今日指出，5位候選中尚有1人未簽公約，引發基層憂慮國民黨是否因而分裂，因此她已在中常會建議黨中央積極處理未簽署公約的問題。



有媒體報道，雖然郭這次是真心要參選“總統”，但在國民黨初選中卻面對韓國瑜的強力競爭，特別是韓經過每周造勢展示基層動員與地方實力，而黨中央的初選民調又不採計手機，還納入黨內互比，種種條件都對自己不利的情況下，雖然民調有上升，但郭陣營目前並沒有太大勝算。郭在看到韓國瑜22日台中場成功造勢的結果後，已決定進入第二階段競選計劃，也就是即使初選落敗也要繼續參選到底。



挺郭的媒體人唐湘龍日前代班主持政論節目時也提出，以郭台銘的條件應可獨立自己參選，加入國民黨參選“反而把自己困住”的說法。



沈智慧今天訪說，郭台銘可能是第一次參選不理解，政治是相互妥協，願意參加初選的人都會簽一份公約，大致內容都雷同，包括不攻擊對方，要尊重黨的遊戲機制，若黨有提名的人就不得參選，期待郭可以及早簽公約。一位企業家願意捨棄企業參與大選就希望可以簽訂公約，簽下去才代表團結。



媒體追問郭台銘會不會成為國民黨無法團結的因素？沈智慧說，應該不會吧！郭董雖然霸氣，應該會遵守初選規則，不遵守初選規則那就是國民黨罪人。



國民黨支持者出現“非郭、非韓不投”，會不會擔憂初選後無法團結？沈智慧也表達憂心。但她也說，國民黨不管怎麼競爭都有克制，不像蔡英文跟賴清德他們是殺到見骨，希望國民黨七月人選出爐之後，國民黨中央等都可以進入弭平初選的工作。



郭台銘不願意簽署公約，是否代表民調不是第一，還是參選到底？沈智慧也說，這個不在我們考慮之內。但是希望還沒簽署公約的人要趕快簽署。她也呼籲，郭台銘以及黨中央應該要好好妥善處理這件事情，不希望有破壞團結的人，而民主就是要服從多數。