郭與媒體互嗆　韓：郭剛進政治需時間適應

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選階段韓、郭兩人競逐激烈，針對鴻海集團前董事長郭台銘近期跟特定媒體互嗆，高雄市長韓國瑜回應時則說了句好話，他說“郭台銘董事長才剛從企業界到政治，接觸這麼大量新聞界，相信他還要一段時間才能適應。”



韓國瑜更強調“黑韓國瑜已經不是一朝一夕了”，他引用周星馳電影《功夫》來形容自己就像“被火雲邪神打得滿頭包”，但是最後內力越來越強，會反敗為勝。



韓國瑜每月都會進行一次夜宿，這次終於輪到他的戶籍地林園區，韓26日晚上先到林園視察資源回收工作站並跟當地鄉親座談，最後夜宿在環保志工家，27日一早則跟漁民共享早餐並閒話家常，並且視察汕尾漁港並聽取林園海岸景觀復育計劃簡報。



韓國瑜離開前接受聯訪時，現場媒體提問黨內2020初選對手郭台銘近來跟特定媒體互嗆的事情，那韓國瑜怎麼面對對自己不友善的媒體？韓國瑜表示，對他不友善的媒體已經很長一段時間了，他盡可能用比較寬闊的心胸來看待。



韓國瑜還引用周星馳電影《功夫》的情節來譬喻，他說“對我的抹黑說實在太誇張了，就像火雲邪神一出場碰碰碰碰把周星馳打得滿頭包，但是周最後內力越來越強。他用劇情最後一段說明，飾演主角的周星馳練得如來神掌，最後反敗為勝。



韓國瑜說，他跟3000多個學生照相，犧牲這麼多體力跟時間讓孩子在一生之中畢業的這一霎那感到非常光榮，大概有5到6個孩子有特別反應，其他3000多人互動都非常良好，但特定媒體卻都不報，“黑韓國瑜已經不是一朝一夕了”。



韓國瑜最後說，“郭台銘董事長才剛從企業界到政治，接觸這麼大量新聞界，相信他還要一段時間適應。”