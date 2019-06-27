陝西商洛副市長陸邦柱接受紀律審查監察調查

（來源：網絡） 中評社北京6月27日電／據陝西省紀委監委網站消息，陝西省商洛市政府黨組成員、副市長陸邦柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



陸邦柱簡歷



陸邦柱，男，漢族，1967年11月出生，陝西山陽人，在職研究生學歷，工程碩士，1995年8月加入中國共產黨，1987年7月參加工作。



1987年7月至2002年12月，歷任寶雞鳳翔石油化工廠技術員、商洛地區造紙廠技術員、輕工局幹事、項目辦項目科幹事、行署辦公室秘書科長、商洛市政府辦公室秘書科長（其間：1995年9月至1997年12月，參加中央黨校函授學院經濟管理專業本科班學習；1999年9月至2002年7月，參加陝西省委黨校經濟管理專業研究生班學習）；



2002年12月至2006年9月，商南縣委常委；



2006年9月至2010年1月，商南縣委常委、縣政府副縣長；



2010年1月至2010年3月，商南縣委副書記、縣政府副縣長、代縣長；



2010年3月至2012年4月，商南縣委副書記、縣長（2006年4月至2010年6月，參加西安建築科技大學項目管理領域工程碩士專業學習取得工程碩士學位）；



2012年4月至2015年1月，商南縣委書記；

