汪毅夫：對學術的忠誠和熱忱

汪毅夫在福建師大舉辦的“第七屆兩岸文教發展論壇”上發言（中評社圖片） 中評社北京6月28日電 （作者 汪毅夫） 在母校福建師大舉辦的“第七屆兩岸文教發展論壇”上，我看到孫紹振老師和劉登翰老師，聽了他們的報告和發言，心頭一熱便想前去擁抱他們。



孫老師和劉老師是北京大學中文系的同學，一起從青澀的文學青年成長為老辣的學術大伽。他們的學術成就、教學成果令人感佩！時至今日，兩位老人對學術的忠誠、對兩岸學術交流的熱忱不曾稍減。



我心中銘記孫紹振老師、劉登翰老師對我的教澤和師恩。1996年，兩位老師為我的《中國文化與閩台社會》（福州，海峽文藝出版社1997年版）寫了《序一》和《序二》，給了我勉勵和指導。



如果我沒記錯，孫老師今年84歲、劉老師今年83歲，學生我也70歲了。同學、師生3人237歲。論壇進行時，有學者提議：今後開會，80歲以上學者上、下講台要有細心的女生照顧。我心裡嘀咕：不能寬限到70歲嗎？



出於對學術的忠誠和熱忱，有重大學術活動如本次論壇，老年學者當然會抱團出席、當然不會缺席 ，如魯迅翁所謂“同去同去！便一同去”。祝孫老師、劉老師身健筆健！



（作者汪毅夫系閩南師範大學客座教授、全國台灣研究會副會長）