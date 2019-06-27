柯：南海投資綠中常委銀行沒“國安”問題?

針對雙子星投資案遭駁回，台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）“經濟部”投審會以“國安疑慮”駁回位於台北車站特定區，涉7鐵共構，投資總額新台幣600億元的雙子星開發案，無黨籍台北市長柯文哲27日受訪時罕見拿出稿子照稿唸，柯表示，台北市政府表達“尊重投審會的決議”，但投審會以沒有客觀標準的“國家安全”駁回申請，造成外國公司投資台灣的不確定性，未來應會有不利影響。



南海團隊已揚言表示，後續若收到投審會正式公文，不排除提訴願、行政訴訟等法律行動。



柯文哲說，當初我們也向投審會提出疑惑，同一家公司（南海控股公司）投資“民進黨中常委經營的陽信銀行”沒有“國家安全”的疑慮嗎？當然他們有他們的說明，不過以沒有客觀標準的“國家安全”當理由駁回申請時，他認為這會“造成外國公司投資台灣的不確定性，日後應該會有不利的影響”。



“經濟部”投審會26日下午認定南海發展與中國關聯極深，認定不利“國家安全”，駁回雙子星案。若南海控股有異議，可在30天內向“行政院”提起訴願。投審會也檢討南海控股先前入主陽信銀行是否涉及“國安”疑慮，但因當時經營者與現在結構完全不同，且股權比例僅占3.04%，沒有實質控制力，為2件案子不同之處。投審會將一併檢討是否涉及“國安”，最後將由委員會決議。



柯文哲27日出席台北市民正團隊頒獎典禮，典禮前接受媒體訪問，柯文哲一走出電梯，就馬上數了數有幾台攝影機碎念說，21台攝影機，國有大事，這個通常超過16台就是國有大事。