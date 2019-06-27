京報：改善對華關係　加拿大須拿出勇氣和智慧

中評社香港6月27日電／環球時報今天發表社評說，自去年12月加拿大警方無理扣押華為公司首席財務官孟晚舟以來，中加關係一直處於非常緊張的狀態。按理說在兩國關係的敏感期，加方對華出口企業理應更加謹慎、嚴守法規才對。但令人吃驚的是，一些加拿大企業居然把帶有萊克多巴胺殘留的問題豬肉出口到中國，而且還“批量”製造了188份假的官方獸醫衛生證書。



萊克多巴胺是一種瘦肉精，過量攝入會引發人體不同程度的中毒反應，直接危害中國消費者的身體健康。製造假證書在任何國家都屬於欺詐犯罪行為。中國政府為保障中國消費者安全，維護中國食品安全，暫停加拿大豬肉的對華出口，這符合國際規範和中國的進出口管理法規，無可挑剔。



有的加拿大人認為，中國先是禁了加拿大的油菜籽，現在又要禁豬肉，是在故意找茬。他們需要克制這樣的想法。加拿大一些對華出口油菜籽的公司被吊銷許可，同樣也是因為中方發現了檢疫性有害生物。這兩個問題表明，加方輸華產品的監管體系存在著一些明顯的安全漏洞。



加拿大輿論應該把批評的矛頭對准那些造假證書，甚至故意出口不合格產品的企業，他們給加拿大產品的整體聲譽抹了黑，加方理應針對這些具體的問題做出積極的調整和改進。如果加方把貿易問題政治化，借此來指責中國，使緊張進一步升級，那就等於是自己關閉了

中加關係轉圜的窗口。



現在加方有些人把中加關係出現的問題統統歸咎於中方，並與孟晚舟案聯繫起來，根本原因還是因為他們堅持自己的作法是正確的。據《南華早報》6月23日報道，加拿大前駐華大使馬大維將中加關係的倒退歸咎於“中國對基於規則的國際秩序的明顯蔑視”，聲稱加拿大要與美國一起做國際秩序的維護者，要聯合其他國家來反對中國。他的話大概頗能代表加拿大一些人的看法。