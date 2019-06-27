特朗普夫人“幹將”將出任白宮新聞秘書

斯蒂芬妮.格裡沙姆。（來源：海南日報） 中評社北京6月27日電／美國總統唐納德·特朗普的夫人梅拉尼婭25日經由“推特”宣布，她的發言人斯蒂芬妮·格裡沙姆將接替薩拉·桑德斯出任白宮新聞秘書。



特朗普隨後向媒體記者證實，他25日早晨決定把這份工作給格裡沙姆。



格裡沙姆45歲，來自亞利桑那州，是特朗普競選團隊“元老級”成員之一，2015年成為特朗普的媒體助理。特朗普入主白宮後她一度擔任副新聞秘書，隨後為梅拉尼婭工作。



路透社報道，特朗普屬意格裡沙姆接替桑德斯的一個跡象是她被臨時加入陪同總統本周出訪日本和韓國的白宮團隊；而任命消息由梅拉尼婭宣布，說明特朗普夫人支持格裡沙姆升職。



梅拉尼婭同時宣布，格裡沙姆將出任白宮通訊聯絡辦公室主任。這一職位在比爾·夏因今年3月辭職後一直由桑德斯兼任。



美聯社報道，桑德斯的任期28日結束，格裡沙姆定於7月1日正式成為白宮新聞秘書。她將是特朗普任內第7名白宮通訊聯絡辦公室主任。



多家媒體推斷，格裡沙姆因極力捍衛梅拉尼婭而受到總統夫婦信任。她先前批評英國《每日郵報》報道梅拉尼婭髮型被風吹亂，譴責美國有線電視新聞網“緊盯”總統一家青睞的食物。



法新社報道，前總統國家安全事務副助理米拉·裡卡德爾去年11月因專機座次安排與梅拉尼婭爆發衝突，是格裡沙姆率先“發聲”，認定裡卡德爾“不適合在白宮供職”。裡卡德爾隨後很快被“炒”。



多家媒體預期，格裡沙姆接替桑德斯後，白宮與媒體關係可能有所轉圜。暫不清楚白宮例行新聞發布會會否在格裡沙姆上任後恢復。（海洋）



（來源：新華網）