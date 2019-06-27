陸淑美挺郭　孫大千：高雄白派挺韓不會鬆動

孫大千。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月27日電（記者 張嘉文）針對屬於高雄白派的副議長陸淑美公開表態力挺前鴻海董事長郭台銘，是否讓高雄市長韓國瑜選情帶來危機，韓陣營的國民黨前“立委”孫大千向中評社表示，陸的表態是個人意見，整個白派主體是農會，最重要的就是高雄市農會理事長蕭漢俊和前“立委”林國正，林在前天政見會時也有到場挺韓，蕭挺韓也沒有鬆動，所以農會立場很清楚



隸屬白派的陸淑美原本便力挺王金平參選2020，但在王退出初選之後，陸便公開表態力挺郭台銘，陸的動作讓外界聯想，是否王金平已和郭台銘結盟或達成某種默契？而真如此的話，韓國瑜是否還能持盈保泰，難以論定。



孫大千今天早上代表韓國瑜陣營，到國民黨智庫參加第二場政見會的說明和發言順序抽籤，孫接受中評社採訪時對此表示，陸淑美是個人意見，因為白派現在整體來說，沒有派系意見，內部個人選擇的自由，但農會是主力，而農會立場表達非常清楚（指挺韓）。



孫大千說，他也是高雄白派，且是王金平認證，20年前就加入，所以很清楚知道白派生態，白派在王金平不參加初選，要走自己的路後，內部會有不同選擇，但最大塊的選擇還是農會為主，農會代表就是蕭漢俊，而他們的立場（挺韓）不會鬆動。



孫大千強調，高雄白派主體是農會，最重要幹部是蕭漢俊跟林國正，陸淑美是白派成員但是是市議員，林國正在第一場政見會就已經有到現場力挺韓，那天本來也要請蕭一起來，但怕蕭為難，因為蕭跟王的交情，如果這時候表態，可能讓王難堪，所以才沒有麻煩蕭，但林有到現場，所以整個農會系統的表態非常明顯。