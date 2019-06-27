民進黨團主導　４位大法官被提名人全數通過

“立法院”行使大法官同意權開票統計表。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天上午進行大法官被提名人的同意權投票，在民進黨“立委”席次優勢下，蔡英文提名的四位大法官人選，獲得過半數“立委”同意，通過人事同意權審查。



蔡英文提名“司法院”秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽及台大法律系教授謝銘洋出任大法官，“立法院”臨時會上午9點開始進行人事同意權投票，投票在10點半結束，之後將進行開票。



呂太郎獲得同意票68張、不同意票1張、無效票2張；蔡宗珍獲得同意票71票，無不同意票以及無效票；楊惠欽獲得同意票67張、不同意票3張、無效票1張，而審查時爭議較大的謝銘洋也獲得同意票71張，無不同意以及無效票。



本屆“立法院”席次共有113席，包括：民進黨68席、國民黨34席，時代力量5席、親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨2席。



國民黨“立委”在投票一開始就在議場外舉標語表達“拒絕背書”，記者會後國民黨“立委”也離場，並未進到議場內投票。



“中華民國憲法”增修條文規定，“司法院”設大法官由“總統”提名，經“立法院”同意任命。“立法院”職權行使法規定，行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體“立委”2分之1同意為通過。