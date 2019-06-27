“風華七十載、共創新時代”書法作品亮展上海

開幕剪彩和宣家鑫（左）、錢城鄉致辭 中評社北京6月27日電（作者 申路） “風華七十載、共創新時代”書法作品展6月18日在劉海粟美術館分館開幕，中共中央宣傳部原常務副部長龔心瀚出席開幕式，上海市人大常委會原主任龔學平、原中國人民解決軍總政治部原副主任童世平上將觀看展覽。上海市書協副主席、上海海派書畫藝術館館長宣家鑫、普陀區政協主席錢城鄉致辭。濟南軍區空軍後勤部原部長王訊謨少將、上海警備區政治部原主任田金生少將、普陀區區委宣傳部部長郝炳權、副區長王玨、區政協副主席周倩影及知名書法家張培基、原閔行區政協主席、閔行區書法家協會主席吳申耀、原上海文化廣播影視管理局原黨委書記、上海博物館原館長陳燮君、上海市書協顧問王國賢、市書協副主席宣家鑫、田文蕙、中華藝術宮副館長江鵬以及普陀區文化旅遊局、教育局負責人、區政協委員、入展作者、書法愛好者近300人出席開幕儀式。



本屆展出的118幅作品，行、草、篆、隸、楷五體兼具，既有愛好書法的領導同志、將軍、文藝工作領導者，也有老一輩知名書法家和近年為書法界關注的中青年書法家及書法愛好者。“展覽的作品總體水平上乘”，這是幾位知名書法家給予的評價，“看得出，有的作品是作者經過反覆磨煉後寫出來的“。作品總體上表現了上海書者近年對書法創作態度和對藝術的精神追求，表現了既繼承傳統精粹又融入時代的思考，在一些作品中的筆法、墨法、章法中都得到了恬如其分的表達和探索。著名藝術家韓天衡欣然為本屆展覽題寫了“風華七十載，共創新時代”的展覽題頭。



本屆展覽應邀和入展的作者是：龔學平、龔心瀚、童世平、韓天衡、周志高、韓敏、王偉平、劉小晴、劉一聞、徐正濂、張偉生、宣家鑫、王國賢、晁玉奎、田文蕙、王訊謨、陳燮君、張培基、吳申耀、章宏偉、田金生、楊耀揚、劉慶榮、馬雙喜、郟永明、張信、王立翔、孫敏、張潔明、周斌、鄭振華、盛慶慶、管繼平、朱濤、趙偉平、盧新元、蔡國聲、江鵬、湯其耕、王宜明、王琪森、楊泰偉、呂頌憲、許思豪、李祖康、陳小康、顧士偉、翁春元、黃世釗、餘仁傑、張波、董佩君、楊建臣、蔣英堅、楊賢淼、陳標、鄭繼波、張豐、張耀偉、袁碩、李俊、餘軍、王曦、吳福寶、王夢石、朱銀富、殷世法、沈滬林、楊勇、張銘、曹溥公、潘龍飛、陳挺、湯亮、蒙建軍、許為民、周成華、馬秋明、沈原梓、許龍成、張仲良、瞿志豪、張建春、李自君、蘇奎、鄭海鬆、朱亞東、章尚敏、楊胡生、時雲波、沈兆新、周啟斌、戴麗華、王秀華、徐晨生、常志康、賀孝芳、傳涵臻、李國安、顧琛、蔡則齊、郭君炯、李晚鋒、俞伊軍、陳國忠、邵平、益志剛、徐輝、相偉、龔曉馨等。



作品內容謳歌了中國七十年的進步、改革開放的偉大成就和開創新時代的精神。政協上海市普陀區委員會主辦的本屆展覽，也呈現了普陀區凝聚各界智慧，助推區域文化發展的效益。

上海海派書畫藝術館、普陀區文化和旅遊局承辦和協辦了本屆展覽。

