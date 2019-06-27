雙子星案遭駁　柯：投審會應說明社會疑慮

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）“經濟部”投審會以“國安”疑慮”駁回位於台北車站特定區，涉7鐵共構，投資總額新台幣600億元的雙子星開發案。無黨籍台北市長柯文哲27日受訪時表示，“尊重投審會的決議”。至於會不會因此跟民進黨翻臉？柯文哲嘆道，政府做事還是要有規則可預期，為什麼花5個月才決定有“國家安全”疑慮？柯也打趣道，讚嘆民進黨的效率變好了。他也說，他不預設立場，也不願意替別人解釋，投審會應該出來說明社會的疑慮。



“經濟部”投審會26日下午認定南海發展與中國大陸關聯極深，認定不利“國家安全”，駁回雙子星案。若南海控股有異議，可在30天內向“行政院”提起訴願。投審會也檢討南海控股先前入主陽信銀行是否涉及“國安”疑慮，但因當時經營者與現在結構完全不同，且股權比例僅占3.04%，沒有實質控制力，為2件案子不同之處。投審會將一併檢討是否涉及“國安”，最後將由委員會決議。



柯文哲27日出席台北市民政團隊頒獎典禮，典禮前接受媒體訪問，柯文哲一走出電梯，就馬上數了數有幾台攝影機碎念說，21台攝影機，“國有大事”，這個通常超過16台就是“國有大事”。



柯文哲受訪時罕見地先拿出講稿來唸，柯文哲唸完後受訪時被問到得知雙子星案被駁回的當下會不會不高興？柯文哲不以為然地說，也沒什麼爽不爽，我們這種亞斯伯格症本來就沒什麼情緒。