美國提對伊朗“全選項” 俄羅斯呼籲“克制”

（來源：網絡） 中評社北京6月27日電／美國總統國家安全事務助理約翰·博爾頓25日告訴媒體記者，如果伊朗不再遵守2015年與六方簽署的核問題全面協議關聯濃縮鈾儲量的條款，美方立場是“所有選項擺在桌上”，即不排除動武可能。



俄羅斯分管國家安全的高級官員尼古拉·帕特魯舍夫同一天呼籲美國和以色列保持“克制”。



【擺選項】



美國、俄羅斯和以色列分管國家安全事務的高級官員當天在以色列耶路撒冷舉行三方安全會議，討論包括伊朗局勢在內的地區熱點議題。



會後，媒體記者提問，如果伊朗突破濃縮鈾儲量300公斤的限制，美方是否考慮軍事打擊。博爾頓回應，“伊朗無視這些限制將犯下非常嚴重的錯誤”，伊朗“應該放棄尋求可應用的核武器”。



美國一年前退出伊朗核問題全面協議，轉而對伊朗恢復和追加制裁。伊朗5月說，準備放棄遵守協議中部分條款。按照伊朗的說法，27日以前，伊方低濃度濃縮鈾儲量將超過300公斤。



伊朗單方面設定7月7日為最後期限，要求歐洲在保護伊朗利益方面拿出更好的方案，否則伊朗將開始生產可用於武器的高濃度濃縮鈾。媒體25日報道，伊方屆時會放棄更多協議條款。



這次在耶路撒冷召開的安全會議由以色列看守總理本雅明·內塔尼亞胡今年2月訪問俄羅斯時提議。按照他的說法，這次會議致力於實現中東穩定。

