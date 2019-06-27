日部署“宙斯盾”調查報告再出錯

（來源：解放日報） 中評社北京6月27日電／日本防衛大臣岩屋毅25日確認，防衛省圍繞陸基“宙斯盾”導彈防禦系統部署候選地的調查報告出現“筆誤”，但不影響調查結果。



這是岩屋毅一個月內第二次承認陸基“宙斯盾”部署地調查報告出錯。



【不礙事？】



防衛省先前發布一份認定秋田縣適合部署“宙斯盾”的報告，其中涉及這一導彈防禦系統對周圍電波影響的數據出錯。



共同社報道，防衛省人員依據委托企業調查所獲結果把有關電波強度的數值抄寫到報告中，出現兩處錯誤，其中一個實為“0.0083”的數值錯寫成“0.0038”。



日本政府2017年12月通過內閣決議，正式決定從美國引進兩套陸基“宙斯盾”導彈防禦系統，計劃2023年前後投入使用，聲稱用於應對來自朝鮮的導彈威脅。



防衛省打算把位於秋田縣的陸上自衛隊新屋演習場作為候選地之一，招致當地居民反對。秋田縣能代市議會25日召開全體會議，表決通過請願書，要求撤銷新屋演習場部署“宙斯盾”計劃。



岩屋毅25日告訴媒體記者，出錯的數值對認定是否適合部署“宙斯盾”沒有影響，但聲稱“即使寫錯，也是無法容忍的失誤。將全力挽回信任”。



【重複錯】



除位於秋田縣的陸上自衛隊新屋演習場，另一套陸基“宙斯盾”候選部署地位於山口縣一處陸上自衛隊演習場。

