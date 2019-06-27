蔡逢中必反？柯文哲：還是要務實一點

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電（記者 鄭羿菲）針對“經濟部”投審會以“國安疑慮”駁回位於台北車站特定區，涉7鐵共構，投資總額新台幣600億元的雙子星開發案，無黨籍台北市長柯文哲27日受訪時表示，“尊重投審會的決議”，但他在8分鐘的受訪過程中，經常嘆氣，並表達，“算是一個遺憾吧”。被問到蔡英文是不是逢中必反或故意卡你，柯說，還是要務實一點，他沒辦法要求其他人做決定時，都以人民福祉為考量，但也不要把人家想得那麼壞心。



被問到這是不是民進黨對你抹紅的另一種方式？柯文哲認為，大陸還是世界第二大經濟體，你要全部有中國成分的公司通通不准投資台灣，哇⋯⋯這也很麻煩，你要怎麼追？很多公司還是多多少少會有中國的成分，重點是他拿錢到台灣投資，應該是他要怕，怎麼會是我們怕呢？



“經濟部”投審會26日下午認定南海發展與中國大陸關聯極深，認定不利“國家安全”，駁回雙子星案。若南海控股有異議，可在30天內向“行政院”提起訴願。投審會也檢討南海控股先前入主陽信銀行是否涉及“國安”疑慮，但因當時經營者與現在結構完全不同，且股權比例僅占3.04%，沒有實質控制力，為2件案子不同之處。投審會將一併檢討是否涉及“國安”，最後將由委員會決議。



柯文哲27日出席台北市民政團隊聯合頒獎典禮，典禮前接受媒體訪問，柯文哲一走出電梯，就馬上數了數有幾台攝影機碎念說，21台攝影機，國有大事，這個通常超過16台就是國有大事。



柯文哲被問到蔡英文是不是逢中必反？柯沈默了幾秒才回應，嘖，他覺得還是要務實一點啦，老實講還是那句話，要把台灣整體利益跟人民最大福祉當作最重要的考量，當然他個人在做決定時，常常會想說這有沒有符合台灣整體利益，或符合人民最大福利，但我們也沒辦法要求每個人都這樣想，就這樣。