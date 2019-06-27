聽簡報常閉眼打哈欠　韓：最近壓力大事多

韓國瑜一邊吃早餐一邊聽取簡報時頻頻閉眼。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜每月一次外宿，這次選在林園，早上也與當地漁民吃早餐話家常並聽取簡報，但是似乎最近準備政見會及市政兩頭燒太累了，頻頻閉眼及打哈欠，引起媒體注意。韓國瑜受訪則坦承，最近壓力大事情多，體力消耗大，會自己調整，謝謝大家關心。



韓國瑜每月都會進行一次夜宿，這次終於輪到他的戶籍地林園區，韓26日晚上先到林園視察資源回收工作站並跟當地鄉親座談，並夜宿在環保志工家，27日一早跟漁民閒話家常，並視察汕尾漁港並聽取林園海岸景觀復育計劃簡報。



韓國瑜上午7時來到林園汕尾漁港旁的一間民宅下，跟漁民代表一起閒話家常，擺了三桌吃早餐，菜色有豐盛的海產粥、一塊煎鱸魚排、從魚鱗提煉含有豐富膠原蛋白的果凍、鱸魚鬆、一瓶礦泉水，相當道地的海口味餐點。



韓國瑜最近要忙市政，高雄市又有登革熱疫情，且又要準備黨內2020初選政見會資料，壓力似乎不小，一邊吃早餐聽取海洋局、水利局簡報時，頻頻閉眼休息，打哈欠，表情十分倦怠，直到結束後起身跟民眾合影，精神才又恢復。



受訪時媒體也關心韓市長的精神狀況，韓國瑜回應，最近工作壓力確實比較大，高雄市政真的比較多，但他選擇要把該做的事一定要做，可能體力上消耗比較大，但是沒關係，可以自己調整自己的體力，謝謝大家關心。



韓國瑜吃完早餐後也跟當地漁民代表一起合影留念，也鼓勵在漁港練習風帆船運動的汕尾國小選手。現場還有一艘風帆船特地精心設計一面印有“祝市長執事如一，大家一帆風順”的船帆，來給市長加油打氣。