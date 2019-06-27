雙子星案遭駁回？綠委要柯文哲站在更高角度

綠委許智傑接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）“經濟部”投審會26日駁回雙子星開發案，無黨籍台北市長柯文哲日前才說，難道要為了這個案子到官邸拜會蔡英文，蔡也回應找“總統”也沒有用。蔡政府是否藉此打壓柯選2020，民進黨“立委”許智傑今受訪表示，他認為柯也不一定會選“總統”，若民進黨與國民黨差距拉大，柯也不一定有勝算，“柯市長學科學的，不見得要出來攪這場局”，要站在更高角度來看台灣發展，不是只站在台北市長角度。



香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，歷經半年審查，“經濟部”投資審議委員會26日以涉及“國家安全”議題，基於三大理由，認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，駁回設立台灣南海發展公司案。



許智傑對此表示，台灣不缺資金，主要是“國家安全”要重視，既然投審會已經這樣決定就尊重。外資到台灣投資有很多管道，目前台商回流新台幣3、4千億元，政府要再繼續努力解決五缺問題，增加台商回流措施。



投審會決定是否代表，白綠之間要開打？許智傑說，世界上唯一可能打台灣就是中國大陸，對於中國進到台灣投資或是媒體，我們必須要跟其他外資有不同思考，他希望柯市長能夠了解台灣困境，不要一味對中國開放。



投審會駁回雙子星案是否逢中必反？民進黨“立委”趙天麟表示，投審會花的時間久了一點，才會被台北市政府計較，行政效率可以檢討一下。但是就內容來看蠻具體，包括股權、股東結構，以及中國大陸商業關係相當具體，但投審會確實可以更快做決定，他也覺得這個決定相當合理。

至於是否意味著白綠開打？趙天麟說，雙子星應該是首都地區重要的案件，牽扯到交通等開發，不適合當選舉議題來看。柯文哲要更具體釐清資金這樣比較好，不要學高雄市長韓國瑜砲打中央來轉移焦點，那兩人格局是否沆瀣一氣。