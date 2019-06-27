華晨雷諾“軟裁員”風波　CEO被員工舉報

（來源：證券時報） 中評社北京6月27日電／日前，證券時報記者收到了一份由華晨雷諾金杯汽車有限公司（下稱“華晨雷諾”）多位員工起草的致法國雷諾管理層、華晨集團領導以及華晨雷諾董事的投訴書。與此同時，一封名為《針對華晨雷諾金杯汽車有限公司銷售系統負責人瀆職事宜的投訴信》的舉報信也落入了中共遼寧省紀律檢查委員會（下稱“遼寧省紀委”）的案頭。



兩封舉報信，不約而同地將矛頭指向了華晨雷諾的法方高層，也讓這家自成立以來就鮮少發聲的新晉合資公司重新走進了公眾視野。根據華晨雷諾員工向遼寧省紀委提交的舉報信顯示，合資公司CEO歐陽傑、副總裁董晨睿等法方高層，違反公司流程，存在瀆職現象，損害了合資公司的利益。



自上世紀50年代中國汽車工業破土萌芽以來，似乎沒有哪一家汽車公司的員工實名舉報過CEO。華晨雷諾員工“大義滅親”的舉動，在行業內並不多見。



不久前，證券時報記者通過多方聯絡，終於在遼寧省沈陽市見到了上書舉報的員工代表。華晨雷諾項目高級經理湯強（化名）告訴記者，1991年大學畢業後，他就被分配到了華晨金杯，即原沈陽金杯客車製造有限公司。迄今為止為金杯品牌服務了28年，基本參與了所有金杯主力車型的開發工作。



據他透露，華晨金杯1元“賣身”後，公司好似換了人間，多位持有無固定期限勞動合同的元老級員工被無故裁撤。“2018年6月，華晨雷諾成立半年之際，法方高層就召開會議宣稱，未來2～3年將清除原華晨體系的員工。但是他們找不到正當理由進行裁員，因此以部分員工不符合‘觀察期協議’為由，將員工退回集團，但事實上這個協議員工並不知情，也沒有寫在勞動合同中”，湯強說。



湯強告訴記者，和他一樣被劃入首批裁員名單的員工共有40餘人。



6月17日、6月25日，記者向華晨雷諾副總裁董晨睿的郵箱先後發送了兩封採訪函，對方收到後委托華晨雷諾品牌部對削減經銷商、銷量下滑等問題進行了回應。董晨睿本人也通過郵件對員工所舉報的諸多細節問題進行了正面回應，他表示，合資公司成立以來，在優化體制過程中存在一些不滿意的員工，員工舉報的信息純屬無中生有。他會將這些信息交由法務部門處理。截至發稿前，記者尚未收到來自華晨雷諾法務部門的最新回應。