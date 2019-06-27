與郭台銘結盟？王金平稱已見過面但不表態

王金平。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月27日電（記者 洪德諭）親前“立法院長”王金平的中國國民黨高雄市副議長陸淑美接受中評社訪問時表態“反韓挺郭”。對此，王金平受訪時表示，陸決定沒有事先告訴他，尊重她的選擇；至於是否為與鴻海前董事長郭台銘結盟的契機，王則說，他已與郭見面，郭有向他請教選舉的事情，不過他沒有做任何表態。



陸淑美接受中評社訪問時表態，地方反對韓市長參選2020的聲浪很大，且韓對市民的承諾還沒進入狀況，若由郭台銘代表藍軍角逐大選，韓國瑜留守高雄，對“中華民國”、對國民黨、對高雄市民才是最有利的三贏。對於“反韓挺郭”的看法，王金平27日參觀“金庸武俠－華山論劍”特展時，提出上述看法。



“反韓挺郭”是否會覺得勢力被挖走？王金平指出，不會，陸決定沒有事先告訴他，陸挺誰支持誰尊重她，因為2020要連“立委”一起選，陸的女兒要選“立委”，因此陸會有自己的選擇。



至於是否為與郭台銘結盟的契機？王金平妙答，“風馬牛不相及”。媒體追問是否有與郭台銘見面，王接著說，“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”，他已經跟郭見面過，郭有向他請教選舉的事情，就他所知都有告訴郭，不過沒有提到協助，也沒有做任何表態，指點的內容則不能披露。



受訪時，王金平也提到，他認為他像《射鵰英雄傳》裡的郭靖，因為郭靖愛國愛民、武功高強，為人也憨厚，一生當中碰到難關也關關難過關關過。媒體問及包括蔡英文與黨內其他競爭初選者的角色，王金平則說，不好意思幫人家定位。



媒體也問到，退出初選但又沒說不參選，是否要跟黨中央協調？王金平指出，很多事情還在變化中，現在就靜觀其變。