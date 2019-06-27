國民黨初選第二場政見會　周六台中交鋒

文傳會代理主委程美華。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選電視政見發表會第二場將於29日在台中舉行，今天早上由國民黨智庫舉行說明會，向參選人陣營說明發表會流程、進行方式等，並抽籤決定發言順序。經抽籤後，台中場的發表會第一階段，將依順序由孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫、前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋發表政見



第二階段的現場問答部分，第一題的回答順序是周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中，第二題回答順序則為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。



國民黨智庫主辦3場電視政見發表會，首場已於25日在高雄舉行，接下來29日舉辦台中場，7月3日台北場，每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及“國安”，台中場則是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。



國民黨文傳會代理主委程美華在說明會後轉述表示，台中場的政見會仍由資深主播沈春華主持，黨主席吳敦義一樣會在政見會前發表談話，然後跟5位候選人合影象徵大團結，而每位參選人包括其幕僚和支持者共30位能進到現場，但台下不能有造勢或是呼口號以及鼓掌等行為，避免現場秩序混亂。但參選人在發表政見，都可以帶道具、手板或簡報等來輔助。