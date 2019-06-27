經貿摩擦：劈波斬浪駛向光明未來

（來源：中國網） 中評社北京6月27日電／今年以來，外部經濟環境複雜多變，國內經濟存在下行壓力，面對複雜嚴峻的形勢，以習近平同志為核心的黨中央帶領全國人民保持戰略定力，勇於攻堅克難，堅定不移地推動高質量發展。我國主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟運行總體平穩、穩中有進。



當前中國經濟發展勢頭如何？國際經貿形勢變化會對中國經濟產生什麼影響？我們能否有效應對外部環境變化？本報從今日起開辟“中國經濟縱深談”欄目，從多方面報道和分析當前中國經濟形勢，見證中國經濟在應對各類風險挑戰中的強大韌性與活力。



即使加征25%的關稅，“中國智造”的高端醫療設備PET—CT（正電子發射及計算機斷層成像）依然在美國市場受歡迎！



6月初，聯影醫療技術集團研製的這一設備，在美國得克薩斯州埃爾帕索“Southwest X—Ray”醫院安了家。這是中國企業研製的該類產品第一次進入PET—CT的故鄉——美國。



“在經貿摩擦環境下，我們仍堅持自主研發，掌握創新主動權。”聯影集團董事長兼首席執行官薛敏說，聯影的產品及全生命周期服務價格比國際同類型產品低30%左右，就算被加征關稅，也依然有市場競爭力。



船行大海，難免遇到各種風浪。“只要我們保持戰略定力，全面深化改革開放，深化供給側結構性改革，下大氣力解決存在的突出矛盾和問題，中國經濟就一定能加快轉入高質量發展軌道，中國人民就一定能戰勝前進道路上的一切困難挑戰，中國就一定能迎來更加光明的發展前景。”習近平總書記的話語鏗鏘有力、擲地有聲。



中美經貿摩擦對中國經濟的影響究竟有多大？中國經濟到底能不能扛得住？帶著這些人們關心的問題，我們走訪了許多企業、專家和居民，深深感受到中國經濟在大風大浪前的穩定態勢和光明前景。

