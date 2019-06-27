德空軍2架台風戰機相撞墜毀　飛行員一死一傷

中評社北京6月27日電／外媒稱，6月24日下午，德國空軍的2架“台風”戰機在北部的梅克倫-前波莫瑞州相撞墜毀。德空軍表示，2架戰機的飛行員都成功彈射，此後不久救援人員發現一名生還飛行員，另一名飛行員則被確認死亡。



據德新社6月24日報道稱，當地政府部門發言人表示墜毀戰機上並沒有配備彈藥。



德國軍方在社交媒體上披露，事發時3架“台風”戰機正在進行訓練，其中2架戰機相撞後，第3架戰機的飛行員報告稱，下午2點左右看到有2具降落傘在事發地點下落。其中一名飛行員落在一棵樹上，隨後被救援人員救出。



報道稱，生還飛行員駕駛的戰機墜落在附近小鎮邊緣地帶的一處空地上，這座居民只有700人的小鎮未受到波及。據稱，另一架飛機墜毀於10公里外的森林中。



關於德國空軍“台風”戰機的質量問題很早就曾引起媒體關注。據路透社此前報道，德國國防部2018年2月的一份報告顯示，在德國空軍128架“台風”戰鬥機中，2017年平均只有39架能夠用於訓練和作戰。



而2018年6月，德國空軍參謀長英戈·格哈茨在視察了多個空軍基地並與士兵進行交談後發現，“德國空軍正處於低谷中”，軍機和其他裝備的戰備能力嚴重不足。他表示，“台風”戰機的維護檢查需要耗時400個小時，歷時7個月，而現在總共需要花費14個月，是原定時間的2倍，這是令人無法接受的。



來源：參考消息網