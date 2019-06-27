王金平：華山論劍最後還是姓王的獨冠群雄

王金平參觀“金庸武俠－華山論劍”特展。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月27日電（記者 洪德諭）不參加中國國民黨2020初選的前“立法院長”王金平27日前往台北華山1914文創園區參觀“金庸武俠－華山論劍”特展。參觀時，王金平儼然變成金庸迷，每個站點都停留還不時發表看法，甚至滿滿暗喻，如“華山論劍7天7夜，最後還是姓王的獨冠群雄”，此外還打了一段“王氏拳”，引起媒體驚呼連連。



王金平參觀“金庸武俠－華山論劍”特展，進到展場前就已躍躍欲試，先自比自己是《射鵰英雄傳》裡的郭靖，因為他和郭靖一樣愛國愛民、武功高強，面對難關有關關難過關關過。



進到展場時，王金平則是化身為金庸迷，在每個展區都會停下來仔細聆聽解說，不時還會發表他對金庸的看法與見解，其中最值得關注的是，當王金平抵達試劍亭時，拿起武器比劃之際，脫口而出“劍一指出去不一定要見血，也能達到傷人、懼敵的目的，這才是尊敵”。王還提到，“華山論劍7天7夜，最後還是姓王的獨冠群雄”，給人滿滿的想像空間。



此外，王金平不時也會與展區設施互動，如抽籤時就抽到“上上籤”，抵達降龍十八掌展示牆前，還主動打了一段拳擊，動作俐落配上有力的喊聲，讓媒體驚呼連連，王笑說這是“王氏拳”。