郭董政見會老是低頭看稿　團隊小編這樣說

郭台銘團隊小編李芸樺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選電視政見發表會第二場將於29日下午3點在台中舉行，今天早上由國民黨智庫舉行說明會。代表前鴻海董事長郭台銘出席說明的團隊小編李芸樺向中評社表示，郭在第一場低頭看稿比較頻繁的狀況在第二場會改善，因為第一場的主題郭希望用詞精準，接下來兩場的主題都是偏民生經濟政策的，郭要現場自信講出來是比較容易。



國民黨智庫主辦3場電視政見發表會，首場已於25日在高雄舉行，接下來29日舉辦台中場，7月3日台北場，每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及“國安”，台中場則是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。



台中場的發表會第一階段，將依順序由孫文學校總校長張亞中、國民黨前主席朱立倫、前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋發表政見。第二階段的現場問答部分，第一題的回答順序是周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中，第二題回答順序則為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。



今天代表郭台銘陣營出席說明會的李芸樺接受中評社訪問時表示，台中場的讀秒將換成倒數計時，這是跟上一場比較大的差異，另外也釐清一下現場設備的問題，以及準備的簡報如何跟轉播單位配合，希望能順利發表自己的內容。



對於郭台銘第一場看稿狀況比較頻繁的狀況，李芸樺說，郭有說會努力把稿子背好，但上次郭也不是沒有背，只是希望在那樣的主題，用詞比較精準，而接下來都是比較具體的政策，以郭過去做實業的經驗、執行力等等，郭都比較熟悉，要有自信講出來是比較容易。



李芸樺認為，郭台銘主要就是把內容完整呈現給觀眾，第一場的政見會是郭的第一次，團隊都覺得郭的表現已經很棒了。



李芸樺提到，政見會的稿都是郭台銘自己寫的，且在練習時，郭真的是台灣牛精神，團隊大家都很累了，覺得應該練習夠了，但郭還是堅持要再一次，平均都練習到半夜一點，練習時有模擬講台，而郭也說任何人都可以指正他。