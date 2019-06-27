中日韓青年創新創業論壇在煙台舉辦

6月25日，中日韓三國合作秘書處副秘書長山本恭司在中日韓青年創新創業論壇上致辭。（來源：新華網） 中評社北京6月27日電／中日韓青年創新創業論壇25日在中國煙台舉行。來自中國、日本、韓國三國的政府機構、商會和企業的代表、青年創業者等與會，聚焦“互融互通 共創未來”主題，深入交流，共謀發展。



韓國青年會議所（JC）中央會長張勝弼在致辭中表示，中日韓三國是關係密切的重要夥伴，希望三國青年增進了解，共同發展。日本JC副會頭加藤宗兵衛表示，希望通過深化中日韓交流，加快三國產業融合、產業研發及東北亞地區經濟的發展。中國山東省煙台市市長陳飛著重介紹了煙台市的產業發展情況。中日韓產學研界代表就三國合作進行了主題演講。



論壇舉辦期間，三國青年代表共同宣讀了《中日韓青年創新創業煙台倡議》，簽署了8項務實協議並舉辦了中日韓青年企業家洽談會。論壇結束後，中日韓三國青年共同考察了煙台當地的中外企業。



此次論壇由中華全國青年聯合會、中國國際商會、中日韓三國合作秘書處聯合主辦，中國國際青年交流中心、山東省青年聯合會、煙台市人民政府、中國國際商會中日韓企業交流中心承辦。論壇旨在為中日韓三國青年企業家提供一個溝通理解、分享智慧、合作共贏的舞台，進一步加強中日韓三國青年企業家間的務實合作，助力三國經濟乃至亞洲經濟進一步融合發展。



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