蔡主持將官晉任布達授階　稱要穩定台海和平

蔡英文今天主持陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（照片：“總統府”提供） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）蔡英文上午出席今年度下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，肯定晉任將官傑出表現。蔡英文致詞也不忘強調，近年來，中共透過外交手段、軍事威脅、政治滲透等各種方式影響台灣，企圖衝擊台海穩定的現狀，造成周邊國家的緊張。面對中共軍事的挑釁恫嚇，政府必將更堅定地為保護“中華民國”“主權”而努力、為穩定台海及區域和平而奮鬥。



現場包括“國安會秘書長”李大維、“國防部長”嚴德發、參謀總長李喜明、海洋委員會副主委陳國恩、國防大學校長王信龍、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光及空軍司令張哲平等都出席活動。



蔡英文主持下半年陸、海、空軍將官晉任典禮，也向晉升的將官與其眷屬，表達最誠摯的恭賀之意。



蔡英文表示，和平必須靠“國防”，“國防”必須靠各位，在實務層面，“國軍”致力推動軍事事務革新，不論在部隊訓練精進、單兵裝備提升、服裝興革規劃及營區建設等工作的推動，都具有具體的成果。



她提及，日前她以三軍統帥的身分，視導“國軍”漢光演習實兵演練，看到三軍弟兄姊妹們訓練扎實的成效，以及士氣高昂的表現，讓我實際感受到身為軍人誓死達成任務、勇敢承擔保家衛國重任所展現出來的責任感與榮譽心。她相信“國軍”部隊勤訓精練所建構的堅實戰力，也相信這就是給民眾同胞生命財產安全最好的保障。



蔡英文說，在政策層面，自她上任以後，“國防”產業放入“5加2產業創新”中的一環，從單向的對外採購變成內部研發製造，更帶動周邊產業的發展，培養我們自己的人才，力求“國機國造”、“國艦國造”的“國防”自主及創新不對稱戰力的發展。



她指出，另外，美國持續強化對台的軍售，也與“國軍”進行經常性的軍事交流，這都是我們共同努力的成果，更是強化自我防衛能力、決心成為區域和平穩定最重要維護者的一個展現。



蔡英文強調，面對中國試圖破壞區域和平的行徑，我們必須更加團結，穩定兩岸情勢絕不會是妥協、讓步或委曲求全，而是必須確保“國家主權完整和國土”的安全，讓世世代代的台灣人都可以享受跟擁有民主的生活方式。身為三軍統帥，她會和大家一起攜手，承擔“國家”的責任與全民的期許，繼續為台灣的永續發展打拚。