王永俊：將東莞建成力港澳台胞安居樂業之城

中評社北京6月27日電/東莞市政府副秘書長王永俊26日晚在澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團歡迎晚宴上致辭。他表示，作為外商投資最活躍地區之一，東莞正以全力打造粵港澳大灣區先進製造業中心為契機，力求在與港澳台產業對接、金融創新合作、豐富民間交流等方面取得更大突破，將東莞建成港澳台胞安居樂業之城。



王永俊表示，東莞是一座有著1200多年建城歷史的城市，是嶺南文明的重要發源地、中國近代史的開篇地、改革開放的先行地。從虎門銷煙到東莞製造，東莞印證了中國百年的求索和成就，實踐了敢為人先的“東莞行動”，創造了舉世矚目的“東莞奇跡”。改革開放40年來，東莞充分利用政策體制優勢和地緣區位優勢，緊緊抓住國際產業轉移的歷史性機遇，從外向型加工工業起步，以製造產業立市，迅速從一個較為落後的農業縣躍變為一座享譽海內外的新興工業城市，是中國開放程度最高、經濟活力最強的城市之一。2018年，全市實現地區生產總值8278.59億元，同比增長7.4%，快於全國全省；進出口總額突破1.3萬億元，排名全國第五，連續兩年位列中國“外貿百強城”第三位；各項稅收總額突破2200億元，排名全省第三。



王永俊指出，東莞是大陸與台灣合作最多、聯繫最緊密的城市之一，同時也是台商進入大陸時間最早、在大陸投資最密集、發展最成功的地區之一。改革開放40年來，廣大台灣同胞心系大陸，一批又一批台商台企來到東莞投資創業，截止2018年底，全市台資企業數量在3780家以上，占全市外資企業總數的28.7%，數量超過廣州、深圳，約占全省的25%；累計吸收台灣合同外資212.9億美元，占全市22.4%，累計吸收台灣實際外資200.3億美元，占全市的25.7%。



東莞高度重視做好服務工作，致力於打造最優質營商環境，出台了一系列優惠政策，加強與台港澳的產業合作，實現優勢互補，創造有利條件，並共同致力於推動青年創業長遠發展、鼓勵年輕一代台港澳同胞來莞創業、就業。



最後，王永俊表示，作為外商投資最活躍地區之一，東莞正以全力打造粵港澳大灣區先進製造業中心為契機，力求在與港澳台產業對接、金融創新合作、豐富民間交流等方面取得更大突破，將東莞建成港澳台胞安居樂業之城，希望社會各界繼續一如既往地關係、支持東莞發展。

