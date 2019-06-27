委內瑞拉政府稱再次挫敗反對派政變企圖

中評社北京6月27日電／委內瑞拉新聞和通信部長羅德里格斯26日下午表示，委政府近日再次挫敗反對派政變企圖。



羅德里格斯當天下午說，委反對派計劃於本月23日和24日發動政變，意在破壞國家穩定。按這場未遂政變原本的計劃，反對派將釋放因侵占公共財產和破壞國家統一而正在服刑的前國防部長巴杜埃爾，並控制首都加拉加斯以東的拉卡洛塔空軍基地。政變成功後，反對派將通過電視宣布巴杜埃爾擔任“總統”，取代1月23日自任“臨時總統”的議會主席瓜伊多。



羅德里格斯說，哥倫比亞、智利和美國等國家煽動政變，為政變行動提供資金支持，並保護政變參與者。委政府從14個月前便已開始對這些國家和委反對派間的交易進行“情報追蹤”，並掌握了相關證據。



4月30日，部分親反對派軍人秘密釋放委反對派重要人物萊奧波爾多·洛佩斯。隨後，洛佩斯與委議會主席、反對黨領導人瓜伊多在數十名身穿軍裝人員陪同下，突然出現在首都加拉加斯以東拉卡洛塔空軍基地附近發動軍事政變，但被委政府挫敗。



委內瑞拉今年以來陷入政治危機。1月23日，瓜伊多宣布自任“臨時總統”後，得到美國、歐洲和拉美多國承認。為逼迫委總統馬杜羅下台，美國不斷通過經濟制裁、外交孤立和軍事威脅等手段施壓。目前，國際社會呼籲以外交和政治手段和平化解危機，委政府和反對派也已開啟對話。



（來源：新華網）