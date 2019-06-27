波音737MAX飛機又發現新的潛在風險

中評社北京6月27日電／美國聯邦航空局26日發表聲明說，新近發現波音737MAX系列飛機存在一個“必須解除”的潛在風險。這給該型飛機的複飛帶來更多不確定性。



美國聯邦航空局在聲明中說，該機構正在對波音737MAX複飛進行徹底審查，恢復運營沒有時間表。“我們認為安全的情況下才會解除禁令”。



波音公司發表聲明說，同意美國聯邦航空局的決定和要求，正根據其要求解決軟件問題。波音公司表示，在737MAX滿足所有複飛安全認證要求、確保安全服務之前，公司不會請求聯邦航空局予以認證。



路透社26日援引知情人士的話說，美國聯邦航空局上周在一次模擬器測試中發現了新風險：當飛機防失速系統某個時候被激活後，用於控制飛機的“穩定器調整系統”經過較長時間後才開始工作，這有可能導致飛機發生“非指令性俯衝”。



美國有線電視新聞網援引知情人士的話說，測試飛行員很難在數秒內恢復（飛機平衡），這會造成不可預知的風險。



據知情人士說，目前尚不清楚軟件升級能否解決這個潛在風險，如果用於處理數據的微處理器存在問題，可能需要進行硬件更換。



5月23日，來自全球30多個國家的航空監管機構代表在美國得克薩斯州沃思堡舉行會議，討論是否允許波音737MAX系列飛機複飛，但會議未達成共識。



今年3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737－8客機（屬於737MAX系列）失事，這是繼去年10月29日印度尼西亞獅子航空公司同型號客機失事之後，波音737－8客機發生的第二起空難事故。兩起空難可能均與客機自動防失速系統被錯誤激活有關。



（來源：新華網）