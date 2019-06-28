中評關注：駁回雙子星案　柯文哲為何嘆氣？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府“經濟部”投審會在卡了5個月後，以“國安”疑慮”駁回雙子星開發案，除了展現民進黨2020選盤操作徹底執行“抗中保台”主軸外，時機點也挑的很精準，就在雙城論壇之前，讓無黨籍台北市長柯文哲隔天受訪時非常被動，擔心橫生枝節,但到中午卻再也按耐不住開砲“若要以‘國家’願景、主權意識來駁回雙子星，在我看來都是屁話”，顯見柯對雙子星案遭駁回相當不滿，但用詞已算節制，因為上海—台北雙城論壇即將在3日登場，柯也只能“暫時”先吞下這口氣。



柯文哲26日受訪時稱“民進黨會放狗咬人”的語音未落，“經濟部”投審會26日下午便公告駁回位於台北車站特定區，涉7鐵共構，投資總額新台幣600億元的雙子星開發案。這項雙子星開發案，是柯文哲繼北門政績後，放在心頭最重的“重大政績”，只要雙子星在“適當時機”動工，便可杜絕“柯文哲無政績”的悠悠眾口。



民進黨深知此點，因此從年初便一直卡至今日，時隔5個月駁回雙子星，再度讓雙子星開發案陷入“拖延”，除了讓柯文哲持續被批“無政績”外，也能遏阻柯邁開腳步參選2020，而在時機點的挑選上，民進黨也精心挑選。



雖然民進黨負責選舉操盤的核心幕僚、前“行政院副院長”林錫耀、黨主席卓榮泰都說“不惡意攻擊柯文哲”，但柯文哲此次去上海參加雙城論壇，民進黨可說是用放大鏡緊盯著柯的任何一言一行，柯自己也預期“會被K”、稱“我比你們還怕”，這一局可說是柯文哲有把柄在民進黨手中，就看民進黨是要高高舉起、輕輕放下，還是狂轟抹紅，因此面對雙子星案被駁回，柯文哲只能暫時吞下。



柯文哲深知這點，因此在27日上午預定的場景受訪時，柯曾故作輕鬆地點了點總共有21台攝影機說“國有大事”，甚至替民進黨緩頰“不要把人家想得那麼壞心”，但卻在短短8分鐘的訪問裡，嘆氣嘆了不少次。不過，在中午與大學生共進午餐市政座談時，柯文哲再也按耐不住，開口批評“若要以‘國家’願景、主權意識為理由駁回雙子星，在我看來都是屁話”，若要駁回雙子星5天就夠了，花5個月去審查是浪費時間。



可見得在柯文哲的心中，是極度重視雙子星案，民進黨選擇在雙城論壇前夕駁回雙子星案，恐怕綠白關係再也回不去了，但在雙城論壇結束後的幾個禮拜內，柯文哲還是得克制火力，難再如今年2月以後火力全開痛批新潮流般，數落民進黨執政的不是。不過，柯文哲勢必會記住這一筆，綠白關係要修復，難上加難了。