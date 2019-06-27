英媒：歐洲對美國“不感冒”

中評社北京6月27日電／6月26日至27日，北約在比利時首都布魯塞爾舉行成員國防長會議。美聯社26日報道稱，美國代理防長埃斯帕對隨行記者表示，他希望在本次會議上組成更廣泛的威懾伊朗的戰略同盟。但歐洲媒體評論稱，埃斯帕的願景似乎難以成真。



北約官網消息稱，本次會議主要討論包括俄羅斯違反《中導條約》在內的“關鍵安全挑戰”，並討論各成員國在預算分攤、北約防務及威懾姿態和北約在阿富汗的使命等方面取得的進展。



埃斯帕前往布魯塞爾參加此次會議，意在強化美國國務卿蓬佩奧本周向沙特、阿聯酋等國領導人發出的信息：通過與亞洲和歐洲國家打造廣泛同盟，對抗來自伊朗的任何軍事威脅。埃斯帕表示，中東局勢使我們需要將問題國際化，並讓我們的盟友和夥伴與我們合作，讓伊朗回到談判桌並討論未來的道路。英國路透社26日評論稱，歐洲領導人就美國對伊朗採取的極限施壓方式“不感冒”，埃斯帕這次想要說服北約盟友難免“碰釘子”。對於擔任代理防長後首次參加重要活動的埃斯帕來說，讓盟友“聽話站隊”無異於一種苛求。



此外，由於埃斯帕的國防部長職位尚未獲得參議院確認，這樣特殊的身份使他在向國際同行證明美軍仍然有能力解決伊核問題方面面臨諸多挑戰。對於歐洲國家的國防部長來說，埃斯帕還是一個相對不為人知的人物。特朗普經常將北約同盟批評為“揩油者群體”，歐洲領導人似乎一直對特朗普政府對待伊朗的方式保持冷漠。歐洲希望強調使中東地區發生戰爭的可能性最小化，尤其是在上周特朗普批准報復伊朗擊落美國無人機的軍事行動在最後關頭叫停後。



英國路透社26日報道稱，北約盟友對埃斯帕的期待值非常低，北約成員國防長似乎並不認為埃斯帕能代表特朗普發表具有權威性的言論。曾在奧巴馬任內擔任白宮、國務院和五角大樓高級職位的德雷克·夏勒特表示，這次會議使埃斯帕與許多同行在很短的時間內見面，有點像“閃電約會”。



（來源：環球時報）