俄羅斯聯邦安全局挫敗“伊斯蘭國”恐襲圖謀

中評社北京6月27日電／俄羅斯聯邦安全局26日通報，挫敗一起極端組織“伊斯蘭國”成員的恐怖襲擊圖謀。



聯邦安全局當天在一份聲明中說，一名“伊斯蘭國”成員企圖對俄羅斯薩拉托夫州首府薩拉托夫一處公共區域發動恐怖襲擊。這名極端人員依“伊斯蘭國”頭目指令行事，有用於製造簡易爆炸裝置的部件。



按照聯邦安全局的說法，這名極端人員一度“武裝抵抗”，被聯邦安全局特勤人員制伏，“執法人員和平民沒有受傷”。



“伊斯蘭國”一度在敘利亞和伊拉克占據大片區域，現在僅剩少數殘餘人員。



（來源：新華網）