卓榮泰29日啟程赴美　拜會僑胞與華府智庫

民進黨主席卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選結束後，黨內選戰起步。黨主席卓榮泰29日起將率團赴美訪問10天，除將到華府與台灣人公共事務會（FAPA）聚餐、預計拜訪華府智庫與美國國會議員，也會參加全美台灣同鄉會美東、美南台灣人夏令營，並在夏令營中以“大師兄政治路”為題進行演講。



蔡英文也預計七月中出訪中美洲邦交國，預計過境美國，黨主席此行是否幫蔡探路，隨行的民進黨“立委”林靜儀則說“沒有啦”。



蔡英文2015年曾以黨主席身分訪美，進行“點亮台灣 民主夥伴之旅”，這則是相隔4年後，民進黨主席再度訪美。卓榮泰此行將率副祕書長郭昆文、國際部主任林靜儀、“立委”李俊俋等人，預計到訪華府、紐約、費城、休士頓等地。



林靜儀說，此行主要是配合同鄉會的行程。今年3月她到紐約參加婦女論壇，當時僑界朋友就邀請民進黨參加今年夏令營，她也將這個邀請帶回黨內。不過前陣子民進黨內忙初選，初選忙完後，主席才有辦法決定前往，時間上蠻趕的。



李俊俋則表示，台灣同鄉會每年都會舉辦夏令營，表示他們對台灣也非常關心，主席親自到訪有另一層的意義，會跟大家報告民進黨的狀況，讓大家知道現在的情況。美國僑胞很多，此行希望能讓大家了解民進黨現況與台灣政治局勢，跟大家溝通黨的觀念，也呼籲大家明年回來投票。