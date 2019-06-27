綠發動罷韓　黃偉哲：罷免權使用需非常慎重

綠軍要發動罷免韓國瑜，台南市長黃偉哲認為政治意義較重。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月27日電（記者 趙家麟）綠軍在高雄號召30萬市民要發動罷免中國國民黨高雄市長韓國瑜，陳水扁不以為然，評“冤冤相罷何時了！”民進黨台南市長黃偉哲27日受訪表示，尊重每個人的提案自由，但他認為這個發動罷免的行動應該是政治意義較重。罷免權的使用，需要非常非常慎重。



由綠軍人馬主導的“Wecare高雄”決定號召30萬市民發動罷免韓國瑜，陳水扁在“新勇哥物語”發文表示對此深不以為然，並認為民選公職做不好，下次不要選他就是了，選輸的一方如果可以這樣罷來罷去，“冤冤相罷”何時了？



黃偉哲受訪表示，陳水扁因為過去曾經被罷免過，但“總統”罷免門檻比較高，要三分之二的“立委”同意。事實上，陳水扁提“冤冤相罷何時了！”應是該自己曾經被提案罷免過，可能是過來人的身分表達看法。



黃偉哲以疑問的口吻說，至於韓國瑜會不會被罷免？接不接受？會不會成立？他覺得（罷免）政治意義比較重。



黃偉哲表示，他尊重每個人都有提案的自由，過去也有“立法委員”曾經被罷免，甚至表決差一點就過了。所以，我們覺得這部分都值得大家再次思考、深思，罷免權的行使是民眾的權利，是“憲法”所賦予的權力，但是罷免權的使用，需要非常非常慎重，所以陳水扁才有這樣的想法。