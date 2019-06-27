聯合國秘書長致信G20成員領導人

中評社北京6月27日電／聯合國秘書長古特雷斯在二十國集團（G20）領導人峰會前夕致信該集團成員領導人，呼籲他們採取措施，帶頭推動世界經濟快速、強勁、公平增長。



古特雷斯26日在信中呼籲G20成員領導人採取的相關政策包括為全球生活在“鐵銹地帶”的人們提供社會保障和新科技成果、建立與可持續發展目標相適應的國際金融體系、實現男女同工同酬以及為女性提供公平的就業機會等。



古特雷斯說，鑒於目前多邊貿易體系正面臨危機，G20成員應帶頭對世界貿易組織進行必要改革，加強全球金融安全，增加應對系統性風險的韌性。他呼籲G20成員調整金融監管等政策，使金融體系具有可持續性，並為募集可持續發展所需的長期投資提供便利。



此外，古特雷斯強調應抓住數字化革命帶來的機遇。他說，考慮到快速發展的數字化革命給經濟和社會帶來的深刻影響，“數字鴻溝”有可能迅速擴大，相關規則的制定應具有包容性。



古特雷斯還在信中邀請G20成員領導人積極參加即將於今年9月在紐約聯合國總部舉行的氣候行動峰會，並歡迎各方提出具體方案。



G20領導人第十四次峰會將於28日至29日在日本大阪舉行，古特雷斯將前往參會並會見與會領導人。



（來源：新華網）