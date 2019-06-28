中評鏡頭：G20峰會啟用大阪最大展覽會場

INTEX大阪（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月28日電（記者 郭至君 林艶）本次二十國集團領導人峰會（G20）於6月28日至29日在大阪的INTEX OSaka舉行。習近平主席已於6月27日下午乘專機抵達大阪，應日本國首相安倍晉三邀請，出席二十國集團領導人第十四次峰會。



INTEX Osaka，正式名稱為大阪國際展覽中心，是日本大阪府大阪府Suminoe-ku的會展中心。該中心位於Sakishima島的Cosmosquare區的商業創造和信息傳輸區，這是大阪灣地區規劃的商業交易和貿易區。展覽面積72,978平方米，在日本全國展覽面積排名第三，僅次於東京國際展覽中心和幕張國際展覽中心。



INTEX大阪由財團法人大阪國際經濟振興中心營運。1985年開業。在“INTEX廣場”周圍配置著從1號館到6號館的呈“コ”字形的6個展館。其中，5號館又分為A展區、B展區，6號館又分為A、B、C、D4個展區。另外，3號館還設置了一個作為附帶展示場的室外展示場。而6個“展覽館”則被劃分為從4,728平方米到10,535平方米的9個展區。6號館樓頂為停車場，加上相鄰的停車場，總共可停放3000輛汽車。



首次作為G20東道主的日本，也迎來了自今年5月進入“令和”時代後的第一場國際盛事。