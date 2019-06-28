中評鏡頭：G20媒體包 多面展示大阪

媒體包內的东西丰富（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月28日電（記者 郭至君 林艶）二十國集團（G20）領導人第十四次峰會於6月28日至29日在日本大阪舉行。目前，G20峰會國際媒體中心已正式開放，各國媒體相繼入駐，為峰會報道進行籌備工作。中評社記者留意到，峰會所發放的媒體包內物件豐富多樣，有保溫杯、馬克杯、毛巾、筆、G20徽章、大阪城市介紹册、地圖、筆記本等等。可以說，除了在宣傳G20峰會上不遺餘力之外，也徹底地向國外記者們宣傳了本次峰會的主辦城市——大阪。



大阪市是日本大阪府的府治，為政令指定都市，亦是大阪都市圈、京阪神大都市圈、乃至於近畿地方的中心城市。全市面積223平方公里。大阪自奈良時代起，就因其臨海的地理位置成為貿易港口，並曾在此建立“難波京”。安土桃山時代，豐臣秀吉修建大阪城，並以大阪做為豐臣政權的政治中樞。在江戶時代，大阪和京都、江戶並稱為“三都”，是當時日本經濟活動最旺盛的都市，被譽為“天下的廚房”。明治時代之後，大阪仍是日本最重要的產業都市，人口數曾一度超過東京，在當時有“大大阪”之譽稱。二戰後由於東京一極集中的進展，大阪在人口數和經濟發展上被東京拉開距離，但仍然是西日本的最大都市和經濟中心。除了經濟之外，大阪也以其獨特的庶民文化而著稱。今日的大阪和東京並列為日本最具代表性的大都市，也是在世界具有知名度的國際性都市。