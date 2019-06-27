胞妹節目遭蔡政府關掉？黃偉哲：沒根據臆測

黃偉哲不相信胞妹黃智賢的政論節目因政治打壓喊卡。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月27日電（記者 趙家麟）媒體傳出由政治評論者黃智賢主持的“夜問打權”節目受到蔡政府施壓，本周五將劃下句點？黃的哥哥、民進黨台南市長黃偉哲27日受訪表示，如有政治打壓，相信不管藍綠都會反對，但節目受政治打壓的批評卻是沒有事實根據的臆測。



媒體報道指黃智賢的政論節目“夜問打權”在蔡英文政府的施壓下，將在這周五播出最後一集，畫上句點。停播的主要原因有四：一批蔡太凶；二是剖析民進黨操作香港反送中；三是黃智賢主張一國兩制和平統一；四是批“國安法”修法是嚴重箝制言論自由惡法。



與黃智賢政治立場南轅北轍的胞兄黃偉哲27日受訪時，對於相關的報道與說法不以為然。他說，電視政論節目開的很多，關的也不少，我們如果每個節目的開或關都用政治性的來看，是看不完的。



黃偉哲表示，台灣是個有媒體自由的地方，大家也有言論自由，怎麼可能這個什麼政府施壓？政府施壓能夠關掉節目或是關掉媒體？相信我們台灣是不會做這種事情。



黃偉哲接著說，平面媒體報道中，什麼叫“消息人士”、“據了解”？更何況這個黃智賢的節目已經被移頻了好幾次，而且都發生在一段時間以前了，怎麼可能為了最近的事情，包括反送中、“國安法”的修法？拜託，不要把張飛跟岳飛搞混了。



黃偉哲說，反送中是發生在這個月的事情，“國安法”修法是發生在這個禮拜的事情，時間上都還沒有多久，而黃智賢的節目早就被移頻過了，所以，這部分千萬不要把時空順序倒置、錯置。



黃偉哲接著說，相關的批評很奇怪，沒有事實根據的臆測，且臆測的動機可能並不單純。怎麼可能為了所謂的反送中、反一國兩制的這個部分就任意停掉人的節目？還是回歸問題本身，如果真的是有政治打壓的話，我相信很多台灣民眾不管藍綠，都是會反對的。