日媒對G20大阪峰會發表看法

中評社北京6月27日電／二十國集團（G20）領導人第十四次峰會將於6月28日至29日在日本大阪舉行。日本媒體稱，在全球貿易面臨貿易保護主義威脅的背景下，反對貿易保護主義、支持促進全球自由貿易應是本次峰會的任務和使命。



日經中文網6月27日刊文稱，當今，全球經貿面臨嚴峻的貿易保護主義威脅。G20作為國際經濟協作的重要論壇，將如何應對這一問題引人矚目。特朗普政府倡導的“美國第一”主義，嚴重威脅到全球多邊貿易體制。“反對貿易保護主義”是多數G20成員的呼聲。正視這一問題，應是G20大阪峰會主題。單邊主義的時代正在終結。全球秩序仍然需要一個維繫中心。因此，今天以及今後，G20作用不可小覷。這個成立於20世紀末的組織對全球事務影響力正在增強。今天G20成員國人口占全球2／3，GDP占全球80%以上。



上世紀80年代日本經濟的強勁崛起，遭遇美國堅決遏制。這次特朗普政府的對華貿易戰，背景手段與上世紀美國對日施壓相仿，但與上世紀的不同，中國挺身反擊。



日本《朝日新聞》報道稱，G20大阪峰會與會領導人可能將呼籲把“促進自由貿易”作為推動全球經濟強勁增長的必要手段。



報道稱，一些歐洲國家要求本次G20峰會應在公報中包含對保護主義政策蔓延的警告。日本作為今年G20會議的主席國正在尋求就此達成妥協，目前的公報草案中有支持促進自由貿易的措辭。



《日本時報》報道稱，在全球局勢日益動蕩的背景下，G20大阪峰會將成為決定多邊貿易未來走向的關鍵時刻之一，可能會對未來幾十年的經濟格局產生深遠影響。



隨著民粹主義和民族主義的高漲，美國正在卸下其作為多邊貿易擁護者的角色。美國前貿易談判代表、目前在位於華盛頓的亞洲協會政策研究所任職的溫迪·卡特勒（Wendy Cutler）表示，美國“退群”是在喪失重要市場准入，此外，美國也正在失去制定規則、為貿易和投資方式制定標準的發言權。



（來源：國際在線）