盧秀燕送水果爭補助　蘇貞昌：未厚此薄彼

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北6月27日電／“行政院”上午舉行院會，台中市長盧秀燕提了一籃水果送給“行政院長”蘇貞昌。盧秀燕提到，上任後“中央”未對台中撥補一毛錢，包括台74線銜接“國道”1號的規劃、以及準公共化幼兒園政策“中央”只補差額，蘇則回應是盧秀燕誤會了，“中央”不會厚此薄彼。



“行政院”發言人Kolas Yotaka（谷辣斯.尤達卡）上午出席“行政院會”後記者會時轉述，盧秀燕今天在院會中提到2點，她認為上任後“中央”沒有補助台中市一毛錢；8月要全面上路的準公共化托育補助，盧也質疑“一國兩制”，有些縣市已經自行推動準公共化政策，有編預算，沒有獲得全額補助，反而是還沒推準公共化的縣市，獲得“中央”全額補助。



蘇貞昌則回應，這是誤會，他上任後就親自到台中市，當場宣布核定46億元給台中市作為興建台74線銜接“國道”1號的經費，不能說“中央”都沒有給台中一毛錢。Kolas說，盧秀燕似乎一開始不認同，認為這筆經費是前“行政院長”張善政核定。“交通部長”林佳龍說明，張善政核定的是可行性評估，這46億元全額補助是今年3月蘇貞昌上任後核定，的確盧秀燕誤會了。



蘇貞昌表示，如果盧秀燕還有其他意見，可以逐一列出應做的事，“中央”會依照輕重緩急盡量提供協助，絕不可能不協助。台中市民也是“國民”，“政院”都用相同態度來面對，蘇貞昌並指示“政務委員”林萬億督導對台中的補助案進度。



與會的官員表示，院會中盧秀燕與蘇貞昌是理性討論問題，並未出現緊張氣氛。