放寬管制日本食品　安倍與歐盟領袖達成協議

中評社香港6月27日電／日本首相安倍晉三今天與歐盟領袖會談，雙方就原則放寬歐盟成員國對日本311大地震災區所產食品進口管制，達成主要協議。



日本經濟新聞報道，安倍今天在20國集團（G20）大阪峰會開幕前，與歐洲理事會主席圖斯克及歐盟委員會主席容克在大阪市內會談。G20大阪峰會將於明天登場。



報道指出，歐盟有意對部分農產品及水產品，簡化檢查手續；日本政府希望歐盟此舉能進一步消除外界對日本災區產食品的負面觀感。



中央社援引報道，安倍在會談開頭就表達“期待早日解除進口管制”的看法，容克回覆說“幾個月的時間可能就會有好的結果”。



歐盟在重視自由貿易等方面和日本立場一致，在會談中，彼此也研商如何在G20大阪峰會上推動等。 歐盟目前對東日本部分縣產的水產品、山菜及蘑菇等進口時，要求須附上日本政府機關所核發的輻射物質檢驗證明書。



歐盟如果採取放寬措施的話，須檢附證明書的產品將大幅縮減，對宮城縣水產品及福島縣大豆的管制措施，預料將放寬。



歐盟委員會提案若獲成員國同意，將以今年底作為放寬管制的目標；這項措施將可減少日本生產者的負擔，並可能增加對歐盟的出口量。



日本2011年發生福島核子事故後，韓國政府禁止日本福島等8縣水產品進口，被日本告上世界貿易組織（WTO），去年2月韓國被判敗訴後再提上訴，4月11日審議結果出爐，日本被判敗訴。



日本政府憂慮WTO審議結果可能擴大外界對災區產食品的負面觀感，所以加強推動各國放寬管制。



日本政府表示，目前全球仍有22個國家及地區持續管制日本產食品，而出口額多的國家與地區，是推動放寬管制的重點；有28個成員國的歐盟，就是重點地區之一。