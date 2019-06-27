韓國瑜臉書談大政方針　暗示參與大選的原因

高雄市長韓國瑜聽取市政報告。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北6月27日電／爭取中國國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜，今天在臉書發文感謝高雄市民給的機會，並重申若有機會代表國民黨參選2020，未來將會在高雄設立競選總部，如果有幸贏得選舉，我不會離開高雄，我會在高雄上班，各種“總統”職責相關的慶典活動也將盡全力規劃在高雄舉辦。



韓國瑜臉書全文如下：



【“憲政”、“外交”、兩岸、“國安”】



首先，身為高雄市市長，我要千分萬分感謝全體高雄市民，我感謝市民朋友給我機會為大家服務。從去年選舉以來，我們高雄吸引了全台灣乃至海內外所有同胞和友人的眼睛，讓高雄成為華人的注目焦點。自上任至今，我捫心自問，整個市府團隊、局處首長個個嘔心泣血、宵旰勤勞，我們努力不懈地做事，為的就是希望高雄能夠更好。



高雄這些年下來非常窮困，債台高築，高雄要償還債務、未來要一飛沖天，大家一定要齊心衝刺，一定要中央與地方上下合作。這次登革熱防疫經費，市府依規定和慣例向“行政院”申請，卻所有抹黑造謠通通撲面而來，局處同仁們好好做事也要被黑，這些針對我一人的攻擊波及到了辛苦的公務人員與局處相關作業，讓我深深感受到，高雄若要得到更燦爛的陽光，必須有來自中央強力的支持。



我感謝高雄市民給的機會，若有機會代表黨參選2020，未來將會在高雄設立競選總部，如果有幸贏得選舉，我不會離開高雄，我會在高雄上班，各種“總統”職責相關的慶典活動也將盡全力規劃在高雄舉辦。



以下我扼要分享我對於“憲政”、“外交”、兩岸和“國安”的看法與對策：



我認為做一個“總統”最重要的基本原則就是“遵守“憲法”，“總統”應依循“憲法”，以“外交”、“國防”、兩岸關係為主，根據“憲法”對“總統”權力的規範自我設限，絕不違憲濫權，或在“總統府”內濫設違憲機關。若為“中華民國總統”，我當完全尊重“行政院長”的行政權，並且充分授權。換言之，絕對不允許政府濫用權力或侵害“憲法”所賦予人民的權利，也絕不能發生如現在“總統”有權無責”的憲政亂象。



自古“弱國”無外交，所以我們要自立自強，力求用經貿滲透力取代外交能見度。以務實心態、靈活姿態，積極布局與各國簽署自由貿易協定（FTA），整合對外經貿事務部門和單位—包括“經濟部”與外貿協會，並把眼光放遠。所以我提出“希（西）望政策”，西是西方的西，台灣的西方不只有中國大陸，還有六億人口的東協、十三億人口的印度、快速崛起的十二億人口的非洲，都是台灣經濟的新天地，普天之下，都是我們經貿外交的無限未來。



當前兩岸關係形式嚴峻，台灣企業家和老百姓憂心忡忡。兩岸關係不僅影響到台灣的“國防”、“外交”，也影響台灣的經濟以及未來。處理兩岸問題，我提出四個原則：以“憲法”為根本、以民意為依歸、以和平為前提、以經濟為優先，並主張兩岸秉持對等、尊嚴、理性、務實的原則。以談判代替對抗，追求台灣應有的國際活動空間、參與攸關台灣民眾有切身利益的國際組織，確保台灣老百姓遠離兵凶戰危的風險。



“台灣安全、人民有錢”是我未來治國的最高指導原則，而達到台灣安全的建軍備戰重點，應該放在“不讓對方下達動武決心”的目標上。我的“國防”政策將會堅持“避戰而不求戰”、“防衛而不攻擊”、“用科技取代人力”、“以最少的預算達到最大的戰力”為基本原則，並強化“國防”與民生建設的結合，同時推動國防與經濟產業的連結。提升軍人榮譽感，做到軍隊“平時保家、戰時衛國”的目標。



一個“國家”領導人應當肩負的責任，不是隨時準備讓人民慷慨激昂地去赴死、而是想辦法讓百姓過安居樂業的生活。“不貪財，不怕死，愛‘國家’，愛百姓”，是我在軍校裡學到的信念、也是我對自己的期許，更是我認為“中華民國”未來“總統”應該具備的基本條件與精神。