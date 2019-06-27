全國政協召開主席會議成員務虛會

中評社北京6月27日電／近日，全國政協主席會議成員務虛會在京召開，圍繞“以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，推動人民政協這一具有中國特色的制度安排更加成熟更加定型，發揮好專門協商機構的作用”的主題進行學習研討。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。他強調，務虛是謀劃工作、推動事業發展的有效途徑，重務實、善務虛是人民政協的優良傳統。要完善主席會議成員務虛會制度，引領全國政協系統想大事、謀長遠、解難題，提高戰略思維和辯證思維能力，推動政協理論創新、實踐創新、制度創新，促進人民政協各項工作不斷邁上新台階。



汪洋強調，人民政協植根於中國歷史文化，產生於中國人民革命的偉大鬥爭，發展於中國特色社會主義光輝實踐，體現了我國社會主義民主政治的獨特優越性和制度競爭力。今天，中國特色社會主義進入新時代，對加強和改進人民政協工作提出了新要求。要明確人民政協制度在新時代的新定位，突出發揮作為社會主義協商民主的專門協商機構作用，理清專門協商機構在國家治理體系中發揮效能的機理，努力使專門協商機構“專”出特色、“專”出質量、“專”出水平。要明確人民政協制度在新時代的新任務，通過政協制度的有效運作和民主程序，使人民政協成為堅持和加強黨對各項工作領導的重要陣地，成為用黨的創新理論團結教育引導各界代表人士的重要平台，成為在共同思想政治基礎上化解矛盾、凝聚共識的重要渠道。要明確人民政協制度在新時代的新職能，把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為履職工作的中心環節，把握凝聚共識的內涵，創新凝聚共識的機制和載體，實現建言資政和凝聚共識雙向發力。要明確人民政協制度在新時代的新責任，強化政治責任、制度建設責任、團結引導界別群眾的責任，克服管理上軟、組織上散、工作上鬆等問題，反對一切懶散作風、官僚作風、虛榮作風和消極作風。要明確人民政協自身制度建設在新時代的新要求，加強內部制度的頂層設計，補短板、強弱項，理順關係、明確職責、規範程序，提高制度運行效率和質量。



汪洋指出，慶祝人民政協成立70周年是全國政協的一項重要政治任務，要增強責任感、緊迫感，扎扎實實做好有關會議和慶祝活動的籌備工作，以實際行動向人民政協70華誕獻禮。全國政協副主席張慶黎、劉奇葆、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飈、陳曉光、梁振英、夏寶龍、楊傳堂、李斌、巴特爾、汪永清、何立峰、蘇輝、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍出席會議並作交流發言。



（來源：人民網）



