柯文哲批蔡執政　直言不喜馬英九不愛蔡英文

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月27日電／無黨籍台北市長柯文哲27日出席“嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗”，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯“模擬市政會議”的機會。有學生問柯文哲，是否願意公開支持反送中？但柯文哲表示，他不贊成政府每天追漲追跌，短期雖可增加3%民調，長期而言卻是助長極端政治橫行，對台灣不利，應讓“國家”社會更穩定與理智，“我不喜歡馬英九，同樣不愛辣台妹的作風”。



還有學生問從柯文哲的角度，看到他上任以來哪些政治文化改變？柯就以昨天剛被駁回的雙子星開發案為例，他說，很多人問台灣現階段要什麼？“國家”願景、“國家主權”意識在他看來都是屁話，如果雙子星不給我過，5天就告訴我、不要5個月，這5個月都是浪費。



柯文哲說，台灣面對地震、颱風、白蟻，使台灣產生淺碟文化與淺碟經濟，加上網路時代，出現了極端政治，韓國瑜與柯文哲都是極端政治的代表人物，但他自認自己是有反省能力、有讀書、比較聰明、身體也不錯的人，而這種情況下，作為領導人甚至“國家”領導人，更要克制自己，雖然可以利用這個來謀取個人利益，但要有良心，讓台灣社會更穩重、厚實，讓台灣成為更文明可靠的“國家”。



柯文哲也批評蔡政府執政，針對深澳電廠、風力發電等議題，他批評說，民進黨在搞什麼？前者一個晚上說電夠了，後者則是沒有在地震、颱風的國家試過，這是不可測風險。結論是，應該多讀書、儘量有良心，若摒除個人權力去思考“國家”整體利益、人民最大福祉，其實大概都曉得，只是理智能不能克服欲望，這是修養的問題。