巴前總理：中國領導人有能力應對遏制挑戰

近日，參加2019巴庫國際論壇北京高級別會議的巴基斯坦前總理肖卡特·阿齊茲接受新華網專訪。（來源：新華網） 中評社北京6月27日電／2019巴庫國際論壇北京高級別會議近日在北京舉行，巴基斯坦前總理肖卡特·阿齊茲在會議期間接受新華網專訪時表示，中國在不斷發展，不斷走向強盛，因此有的國家就會想方設法設置關稅和非關稅壁壘以遏制中國。中國領導人有能力應對這類挑戰。以下是專訪主要內容：



新華網：今年是中華人民共和國成立70周年。您可否談談，70年來中國的哪些變化最引人矚目？



阿齊茲：中國已發生翻天覆地的變化，不再是那個三四十年前我第一次來訪時所見到的國家。中國堪稱榜樣，政府領導有方，人民勤勞勇敢。



中國共產黨不忘初心，始終以人民的利益為中心，確保其政策制度能使人民衣食無憂。中國領導人富有遠見卓識，他們清楚中國需要改革，知道如何改革，並且堅定地執行改革政策，中國因此才發生了巨大的變化。



我認為，中華人民共和國成立70周年將會是一個重要的歷史里程碑。我祝願中國能繼續保持良好的發展勢頭，並堅信中國的發展將會更上一層樓。



新華網：在當前單邊主義、保護主義逆流湧動之際，中國政府旗幟鮮明地堅持維護多邊貿易體系，積極支持經濟全球化和自由貿易。您如何看待中國政府的貿易立場和政策？



阿齊茲：中國在不斷發展，不斷走向強盛，因此有的國家就會想方設法設置關稅和非關稅壁壘以遏制中國。



我堅決反對設置貿易壁壘阻止高質量產品進入某個國家的做法。關稅並不能阻止商品進口。每個國家都應該努力提高自身生產力、降低生產成本，來應對國際競爭。人為地將自己的國家與外界隔離是行不通的，最終將會傷害本國人民的利益。如果其他國家的商品和服務物美價廉，更受消費者青睞，那這個國家就該反思為什麼自己的產品成本這麼高，以及該如何解決。

